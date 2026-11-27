Жестоки сблъсъци избухнаха на трибуните на „Стад Велодром“ преди мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски в четвъртък вечер. Дузина хора бяха ранени в конфронтациите, които предизвикаха реакции от най-високите нива на управление.

Победа след хаос

Олимпик Марсилия си осигури минимална победа с 1:0 на „Велодром“ в мач от петия кръг от груповата фаза на Лига Европа. Макар че самият мач няма да бъде запомнен като класика, инцидентите, които се случиха, биха могли да имат значителни последици.

Малко преди началото на мача избухнаха жестоки сблъсъци между привърженици на двата отбора. От хвърляне на снаряди и нацистки поздрави до политически реакции, ето един поглед назад към бурната вечер в Марсилия.

Прокуратурата на Марсилия обяви този петък сутринта започването на разследване за „умишлено насилие (с оръжие, в група и в спортно съоръжение), извършено по подстрекателство на привърженици на Марсилия“. Второ разследване е започнато „по обвинения в подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици“.

Какво се случи на трибуните?

Преди да ескалира в сбиване на стадиона, напрежението вече беше осезаемо около периметъра, като множество полицейски микробуси бяха разположени, за да контролират мача, класифициран като „високорисков“ от властите. Според информация на L'Équipe, по време на загрявката е имало струпване на хора, като група привърженици на Левски са се намирали извън гостуващата секция в центъра на сблъсъците.

Представени като членове на делегацията на българския клуб, лицата разположени вдясно от трибуната „Жан-Буен“ и срещу секцията, в която се помещават софийските фенове, са провокирали тези на Марсилия. Междувременно, според различни медии, присъстващи на стадиона, са наблюдавани нацистки поздрави в гостуващата секция. Фен на Левски дори е заснет да протяга ръка към трибуните на Олимпик Марсилия.

След това ситуацията ескалира. Малко преди 18:45 ч. играчите на двата отбора влязоха на терена, след като няколкостотин ултраси напуснаха южната трибуна, прекосявайки стадиона, за да преследват феновете на клуба от София. След като пробиха една от вратата, те лесно получиха достъп до страничната трибуна, за да атакуват българските фенове, които се бяха оттеглили към гостуващата секция, надявайки се да бъдат защитени.

Заклещени между стената на гостуващата секция и феновете на Марсилия, българската група беше брутално нападната, получавайки удари с колани, снаряди и сигнални ракети. Кадри, заснети от Canal+, свидетелстват за насилието на тези сблъсъци и показват жена от българската делегация, защитена от няколко мъже от нападението.

Колко са ранените?

Спокойствието в крайна сметка беше възстановено след намесата на полицията за борба с безредиците, която образува голям кордон за сигурност около гостуващата секция. Полицията овладя ситуацията и позволи мачът да продължи без по-нататъшни инциденти. Не бяха съобщени други инциденти.

Според първоначален доклад от префектурата Буш-дю-Рон, единадесет души, всички българи, са ранени при сблъсъците. „Петима души са откарани в болница с наранявания на очите, травма на главата и изкълчено рамо. Шестима души са били лекувани на място за рани“, съобщиха властите, добавяйки, че до момента няма арестувани.

От страна на полицията, двама служители на реда за борба с безредиците са получили леки наранявания в ранните часове в петък в резултат на сблъсъците.

Напрежение след мача

Според информация, получена от полицейски източници, сблъсъци са възникнали и след мача. Около 23:00 часа около тридесет фенове на Марсилия, екипирани с телескопични палки, са нападнали български привърженици, преди органите на реда да разпръснат нарушителите на реда. Двама българи са ранени.

В същото време пияни българи са отправяли обиди към минувачи и полицаи. Един служител е ударен в слепоочието, но е останал на служба. Двама други привърженици на Олимпик Марсилия са арестувани и задържани за обидно поведение.

Спокойствието беше възстановено около 2:00 ч. сутринта и мерките за обществен ред бяха отменени.