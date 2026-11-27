Френските и българските власти изразиха възмущение след насилствените сблъсъци в четвъртък между привърженици на Олимпик Марсилия и Левски на "Стад Велодром", точно преди началото на мача от Лига Европа, спечелен от домакините с 1:0.

Няколко привърженици на Левски София бяха ранени в четвъртък в Марсилия по време на сблъсъци с привърженици на Олимпик Марсилия.

Френският президент Еманюел Макрон и българският му колега Илияна Йотова осъдиха актовете на насилие, извършени от феновете на Марсилия. Полицейската префектура на департамента Буш-дю-Рон във Франция съобщи, че дузина души, всички българи, са ранени по време на инцидентите на „Велодром“.

„Петима души са откарани в болница с наранявания на очите, травма на главата и изкълчено рамо. Шестима души са лекувани на място за рани. На този етап няма информация за арести“, заявиха от префектурата.

Няколко часа след края на мача, спечелен с 1:0 от Олимпик Марсилия, българският президент Илияна Йотова реагира във Facebook, описвайки кадрите като „ужасяващи“, а насилието като „неприемливо“.

„Френските власти трябва да хвърлят пълна светлина върху обстоятелствата около нападенията и да подведат извършителите под отговорност, а УЕФА трябва да провери условията, при които е била осигурена безопасността на българските фенове на стадиона. Готови сме да окажем всякаква необходима помощ на нашите сънародници!“, написа тя.

Еманюел Макрон също заяви, че осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу българските фенове на Левски.

"Подобни прояви на насилие нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство“, заяви френският президент.

Той увери премиера Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, „че тези действия няма да останат ненаказани“, добавя администрацията на Макрон.

Изпълнителният директор Даниел Боримиров поиска тежка санкция срещу Oлимпик M.

„Надявам се, че на този стадион няма да се играят повече европейски мачове“, заяви Боримиров, разказвайки, че е видял „наистина ужасни неща“.

„Как и защо такава група хора успя да влезе в нашата секция? Къде беше охраната? Къде бяха стюардите?“, попита той.

„Нямаше абсолютно никой, който да ги спре или да помогне на нашите привърженици“, добави Боримиров.

Лоран Нунес обещава, че извършителите на насилието „от двете страни ще бъдат идентифицирани, арестувани и подведени под отговорност за действията си“.

„Свиквам съответните органи и служби днес. Сцените на сериозно насилие, които се случиха снощи на стадион „Велодром“ в Марсилия по време на мача Олимпик М Левски София, са неприемливи и ги осъждам с най-категорични думи.Пълната истина трябва да излезе наяве за обстоятелствата около това насилие“, обяви министърът на вътрешните работи.

„Смятам, че е жалко. Като цяло има много насилствени моменти в нашето общество и това е много, много жалко“, коментира Бруно Женезио, треньорът на Марсилия, в съответствие с изявлението, публикувано от клуба, който „остро осъди“ насилието, наблюдавано на стадиона.

Беноа Паян, кметът на Марсилия, също реагира тази сутрин в профила си в социалните мрежи:

„Нашият стадион, както и нашият град, никога не трябва да бъде сцена на насилие или подбуждане към омраза към другите в най-мрачните му форми. Марсилия е братски град и снощните кадри увреждат нашите ценности, както и тези на спорта.“

Във френските медии бяха разпространени също така видеа, в които лице в трибуната за българските привърженици отправя нацистки поздрав.