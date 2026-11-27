Народното събрание осъди проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия във връзка с футболната среща между Олимпик Марсилия и Левски и изрази пълна солидарност с пострадалите български граждани, включително жени и деца, и техните семейства.

Декларацията на българския парламент беше приета единодушно със 185 гласа "за". Тя беше внесена от депутати от всички парламентарни групи.

В преамбюла на декларацията се посочва, че спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия. Отбелязват се задълженията, произтичащи от конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни мероприятия, както и приложимите правила на УЕФА.

"Народното събрание категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена обединена Европа - зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин", се казва в декларацията.

Особено обезпокоително е обстоятелството, че въпреки предварително идентифицираните рискове, предприетите организационни мерки и наложените ограничения за българските привърженици, тяхната безопасност не е била гарантирана в достатъчна степен, заявява българският парламент. Това поставя сериозни въпроси относно ефективността на мерките за сигурност, отговорността на организаторите и спазването на установените от УЕФА и ФИФА стандарти за провеждане на международни футболни срещи, се посочва в декларацията.

В нея се призова компетентните органи на Френската република да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост. Също така се настоява за цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.

Народното събрание настоява отговорните компетентни органи на УЕФА да проведат независимо и задълбочено разследване на фактическите обстоятелства около инцидента и да наложат най-строги санкции. Призовават се компетентните органи на Съвета на Европа, включително комитета „Сен Дени”, да разгледат случая в контекста на изпълнението на международните стандарти и задължения за гарантиране на безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.

"В духа на традиционно добрите отношения между България и Франция, очакваме пълно съдействие от страна на френските институции и гаранции, че няма да се допускат подобни инциденти, противоречащи на общоприетите европейски добри практики при провеждането на спортни състезания", заявява още българският парламент.

Народните представители призовават българското правителство да използва всички институционални, в това число дипломатически механизми, за защита на сигурността, здравето и правата на българските граждани. Те настояват още компетентните френски институции, ръководните и дисциплинарни органи на УЕФА и ФИФА, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и Френската футболна федерация да бъдат запознати с настоящата декларация.