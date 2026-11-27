Трагедия разтърси исландския футбол. Бившият вратар на националния отбор Ингвар Йонсон е починал на 37-годишна възраст от рак.

Йонсон напусна този свят след борба с болестта, която му беше диагностицирана миналата пролет. Той оставя съпруга и трите им деца.

„С голяма тъга и дълбока скръб съобщаваме, че нашият скъп приятел и съотборник Ингвар Йонсон, вратарят на Викингур, почина в сряда, 25 ноември, заобиколен от своите близки. Мислите на всички от Викингур са със семейството и близките му. Изказваме им най-дълбоките си съболезнования“, се казва в изявление на Викингур в профила в социалните медии X.

Йонсон игра за клуба в последните си години.

Йонсон спечели исландското първенство със Стярнан и Викингур и игра за различни клубове в Норвегия и Дания. Той изигра осем мача за исландския национален отбор, с който отиде на Евро 2016.