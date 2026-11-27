Френските и българските власти изразиха възмущение след насилствените сблъсъци в четвъртък между привърженици на Олимпик Марсилия и Левски на "Стад Велодром", точно преди началото на мача от Лига Европа, спечелен от домакините с 1:0.

Няколко привърженици на Левски София бяха ранени в четвъртък в Марсилия по време на сблъсъци с привърженици на Олимпик Марсилия.

Френският президент Еманюел Макрон и българският му колега Илияна Йотова осъдиха актовете на насилие, извършени от феновете на Марсилия. Полицейската префектура на департамента Буш-дю-Рон във Франция съобщи, че дузина души, всички българи, са ранени по време на инцидентите на „Велодром“.

„Петима души са откарани в болница с наранявания на очите, травма на главата и изкълчено рамо. Шестима души са лекувани на място за рани. На този етап няма информация за арести“, заявиха от префектурата.

Няколко часа след края на мача, спечелен с 1:0 от Олимпик Марсилия, българският президент Илияна Йотова реагира във Facebook, описвайки кадрите като „ужасяващи“, а насилието като „неприемливо“.

„Френските власти трябва да хвърлят пълна светлина върху обстоятелствата около нападенията и да подведат извършителите под отговорност, а УЕФА трябва да провери условията, при които е била осигурена безопасността на българските фенове на стадиона. Готови сме да окажем всякаква необходима помощ на нашите сънародници!“, написа тя.

Еманюел Макрон също заяви, че осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу българските фенове на Левски.

"Подобни прояви на насилие нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство“, заяви френският президент.

Той увери премиера Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, „че тези действия няма да останат ненаказани“, добавя администрацията на Макрон.