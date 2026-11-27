Вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал спешен разговор с френския си колега Лоран Нунес в уверение, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания.

„Очаквам своевременен отговор от френската страна. Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, както и през задграничния представител на МВР във Франция“, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук.



