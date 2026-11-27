Министерството на младежта и спорта излезе с позиция след шокиращите сцени от „Велодром“, където привърженици на Олимпик Марсилия атакуваха организирано феновете на Левски.

„Категорично осъждаме агресията и актовете на насилие срещу българските футболни привърженици и представителите на ПФК „Левски“ преди и по време на снощния двубой от Лига Европа срещу „Олимпик“ (Марсилия) на стадион „Велодром“.

Подобни сцени са абсолютно недопустими и нямат място нито на стадионите, нито в съвременното европейско общество.

Като държави членки на Европейския съюз, България и Франция споделят общи демократични ценности, основани на върховенството на закона, взаимното уважение и гарантирането на сигурността и правата на всеки европейски гражданин.

Спортът е инструмент за обединение на нациите, а не е повод за омраза, физически посегателства и всяване на страх.

Министерството на младежта и спорта е в постоянна координация с Министерството на външните работи и Българския футболен съюз и сме в готовност да окажем съдействие на всички пострадали наши сънародници“, написаха от спортното министерство.