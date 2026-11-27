Олимпик Марсилия ще получи сериозно наказание и дори може да бъде изваден от европейските клубни турнири заради ексцесиите по трибуните на „Велодром“ преди двубоя с Левски. Това мнение сподели популярният френски спортен журналист Даниел Риоло. Той е категоричен, че подобни сцени на насилие са абсолютно недопустими и даде пример с Англия, където преди десетилетия органите на реда също имаха проблеми, но успяха да изчистят футболното хулиганство.

„На самия стадион хора да бият други хора е напълно недопустимо. Това трябва да е контролирано и да бъдат разделени привържениците на двата отбора. Ако има провокация на гостуващи фенове, нормално е те да бъдат снимани, да бъдат изведени извън стадиона и след това да бъде наложено наказание на клуба. Не може на трибуните да има крайно насилие. съдейки по всички тези кадри, които виждаме, да, изключването на Олимпик Марсилия от европейските турнири се обсъжда. Това е напълно недопустимо, това е мач от европейските турнири и ти си длъжен да следиш за реда на собствения си стадион. Това означава, че стюардите на стадиона са пропуснали хората, а може би дори са съучаствали в това отмъщение на ултрасите, в тези брутални атаки. Това е абсолютно скандално. Видяхме палки, колани, това е стадион във Франция. Лудост е. Сурово наказание за Олимпик ще бъде напълно нормално“, коментира Риоло по радио „Монте Карло“.

„От Олимпик ще се опитат да извинят феновете си. Да, осъждат агресията, но това е само комюнике. Клубът никога не е имал контрол върху това, което се случва на трибуните. Ако позволиш да има подобен терор на трибуните, това е скандално. Тогава не заслужаваш този стадион. В първенството също е недопустимо, но в Европа ще получиш тежко наказание и това ще бъде напълно справедливо. Не може да има такова беззаконие и някакви хора да налагат сами справедливост. Тези хора никога повече не бива да бъдат допускани на футболен стадион. Англичаните го правят от години, значи може. Нулева толерантност към подобна вандалщина. Можеше да има загинали хора“, каза още Риоло.