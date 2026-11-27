Министерството на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия и за подвеждане под отговорност на извършителите. От ведомството категорично осъдиха посегателствата и призоваха френските власти да изяснят всички обстоятелства около инцидентите.

В Марсилия феновете на домакините щурмуваха сектора със запалянковци на Левски. Стигна се до сериозно напрежение, което прерасна в меле. Над 200 фенове на Марсилия необезпокоявано проникнаха до сектора с гости и атакуваха родните фенове. Французите мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по българските привърженици. Българите са били нападнати с палки и метални тръби, като има хора с разбити глави. Няколко от сериозно пострадалите привърженици са от категория "А" - там се намират хората, които пътуват с чартъра на "сините" и са бизнесмени и семейства. На някои от феновете са вадени ножове. Не е ясно колко са пострадалите.

"Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими. Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите", посочват от Външното министерство в позиция.

Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани.