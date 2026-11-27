От ръководството на ЦСКА благодариха на привържениците си за подкрепата в двубоя от Лигата на конференциите срещу Трабзонспор в четвъртък вечер. Близо 20 000 изпълниха трибуните на „Българска армия“ и създадоха паметна атмосфера.

„Има неща, които не се измерват с резултати, а едно от тях е армейската публика.

Срещу Трабзонспор отново превърнахте „Българска армия“ в място, на което емоцията се усещаше във всяка точка на стадиона.

Създадохте атмосфера, която трудно може да бъде описана с думи“, заявиха от клуба.