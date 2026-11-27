Защитникът на ЦСКА Диниш Алмейда очерта и причините за загубата от Трабзонспор с 1:2 в 4-ия кръг на турнира Лига на конференциите.

„Благодарности за феновете за представянет им в първата европейска вечер на новия стадион, поклон за тях! Направихме много силен мач, но в Европа всяка грешка е много скъпа. Така се оказа, че и малкото грешки през тези 90 минути бяха решаващи и заради тях загубихме. Трябва да се учим от тези грешки, да умеем да се контролираме и да не правим повече такива пропуски“, започна Диниш Алмейда.

„Ние контролирахме събитията през по-голямата част от мача. Имаше много битка в центъра на терена, игра се директен футбол. Но те се възползваха и така спечелиха мача“, обясни още опитният бранител.