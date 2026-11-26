Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи групата за предстоящия сблъсък с турския Трабзонспор от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

В сметките на Маркус Гиздол се завръща Теодор Иванов, който доскоро се възстановяваше от контузия, но тренира с отбора във вчерашния ден.

Германският наставник ще разполага с 23 футболисти за европейския двубой на новия стадион „Българска армия“, който е тази вечер от 22:00 часа.

Групата на ЦСКА за срещата с Трабзонспор:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов, Дейвид Пастор, Тамиму Уору, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Исак Соле, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.