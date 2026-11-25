Трабзонспор пристигна в София за двубоя от Лига на конференциите срещу ЦСКА. Двубоят е утре от 22 часа на стадион "Българска армия".

Десетки футболни запалянковци посрещнаха турския тим на летище "Васил Левски" в столицата, като най-голям интерес очаквано предизвика мегазвездата Мохамед Салах. Египтянинът обаче не отдели време за снимки и автографи на почитателите си и побърза да стигне до автобуса, пазен от служители на гранична полиция и охранители.

Пресконференцията на Трабзонспор ще стартира в 18:15 ч. на стадион „Българска армия“, а официалната тренировка на турския отбор е от 19:00 ч., като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.