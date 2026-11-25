Почетният президент на японската футболна асоциация Козо Ташима заяви, че ще изкара само един мандат, ако спечели изборите за ръководител на Международната футболна централа ФИФА срещу Джани Инфантино.

Японецът обяви по-рано през месеца, че ще се кандидатира за позицията като пряк опонент на Инфантино, който е обект на критики заради опитите си да отвори ФИФА към частни инвеститори, както и заради създаването на награда за мир, връчена на американския президент Доналд Тръмп.

Изборите, които ще се проведат през март, ще са първият случай от 2016 година, в който Джани Инфантино трябва да се бори с друг претендент за поста, след като през 2019-а и 2023-та беше единствен кандидат.

"Колкото до кандидатурата, бих искал да кажа, че единствено планирам, дори да съм успешен, да поема президентството за четири години", каза Ташима, цитиран от агенция Ройтерс.

Той добави, че фокусът му ще бъде върху това да "направи необходимите промени в управлението на ФИФА", особено за процеса по вземане на решения, който според него трябва да бъде по-прозрачен.

Откакто е основана през 1904 година, ФИФА е имала деветима президенти, шест от които са я ръководили над 10 години, а французинът Жул Риме държи позицията над три десетилетия между 1921 и 1954 година. През 2015 година изпълнителният комитет на организацията одобри реформи, които включваха ограничаването на президентите до максимум 12 години начело заради сериозен корупционен скандал, който включваше редица от главните действащи лица на ФИФА.

Освен Козо Ташима, президентът на френската футболна федерация Филип Диало и швейцарецът Рамон Вега, също обявиха кандидатурите си за позицията на Инфантино.