Неуспешният план на Джани Инфантино за привличане на частен капитал, който предизвика най-голямата криза по време на президентството му във ФИФА, е предвиждал продажба на дялове от световното първенство по футбол за период от 96 години, съобщи АП.

Документи, обменени между ФИФА и фирмата на инвеститора Джошуа Кушнър – Thrive Capital разкриват също, че планираното дъщерно дружество „FIFA Forward Enterprises“ (FFE) – с капитал от 20 милиарда долара – е можело да изплати десетки милиони долари под формата на бонуси за ръководния си състав, пише още агенция Асошиейтед прес.

Изтеклите документи, за които първо съобщи в понеделник вестник „Ню Йорк Поуст“, показват, че сделката с FFE е била на път да бъде финализирана в Ню Йорк през уикенда, когато се е провел финалът на Световното първенство за мъже (19 юли).

За тайния проект стана ясно девет дни след финала чрез публикация в британския всекидневник „Таймс“ . Последвалият международен отзвук – включително критики от висши ръководители във ФИФА – принуди Инфантино да оттегли предложението само няколко дни по-късно.

Изтеклите документи, сред които и вътрешна оценка на риска, изготвена от ФИФА, показват, че собствените финансови експерти на организацията не са били пряко запознати с изготвянето на тази сделка.

„Тази сделка предвижда ФИФА да създаде дъщерно дружество с цел печалба, на което да бъдат прехвърлени всички търговски права върху събитията на ФИФА за експлоатация през следващите 96 години“, се посочва в оценката на риска.

Сега на Инфантино предстои първото предизвикателство на президентски избори, откакто заема поста през 2016 г. Преди гласуването, насрочено за 18 март в Мароко, двама опоненти водят своите кампании: Филип Диало от Франция и Кодзо Ташима от Япония.

Планът за привличане на частен капитал чрез FFE отново породи опасения в Европа и Япония относно стила на управление на Инфантино и политическите му връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп – по-конкретно във връзка със създаването на „Награда за мир на ФИФА“ и отмяната на задължителното наказание от един мач за нападателя на САЩ Фоларин Балогун по време на Световното първенство, припомня АП. Изтекли документи разкриват, че ФИФА е водила преговори с инвестиционната фирма „Affinity Partners“, собственост на Джаред Къшнър – зетя на Тръмп, преди в крайна сметка да се спре на „Thrive Capital“ – компанията на по-малкия му брат Джошуа Къшнър – като основен инвеститор.

„Affinity Partners“ е спомената в един от документите, в който се обяснява защо ФИФА не е организирала процедура за провеждане на търг – а именно „поради специфичния и уникален характер на предложената инвестиция, както и поради проведените двустранни и едностранни разговори с няколко потенциални инвеститори, проявили интерес“.

От „Thrive“ са изготвили документ, озаглавен „Писмо за гарантиране и условия по сделката“ (Backstop Letter and Transaction Terms), датиран от 17 юли, който касае съвместния план с ФИФА, наричан „Проект Box“ (Project Box).

В документа е описан „План за стимулиране на ръководството“, включващ бонуси, чийто размер подлежи на определяне от борда на FFE – орган, председателстван от настоящия президент на ФИФА, Джани Инфантино.

„Това е обичайна практика при подобни структури“, заявиха от ФИФА по повод проекта, като подчертаха, че става въпрос за предложение, което подлежи на одобрение от 211-те федерации членки. Именно те на практика притежават ФИФА, която е регистрирана в Швейцария като организация с нестопанска цел.

„Ръководството на ФИФА би имало единствено водещи позиции в борда, което не би довело до никакво допълнително възнаграждение“, уточниха от световната футболна централа.