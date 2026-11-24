Спортният арбитражен съд в Лозана се произнесе днес, че шампион на Купата на африканските нации е отборът на Сенегал.

Тимът спечели титлата след успех срещу Мароко с успех с 1:0 след продължения срещу Мароко на 18 януари във финала в Рабат, но титлата им бе отнета и връчена на домакините от Африканската футболна конфедерация на 17 март. Причината бе, че играчите на Сенегал напуснаха самоволно терена в последната минута при дузпата за Мароко, без разрешението на съдията. След 15 минути те се върнаха на игрището, а дузпата бе пропусната от Брахим Диас, което прати срещата в продължения.

Днес Спортният арбитражен съд узакони втората титла на Сенегал в историята на турнира, като отмени решението на Африканската конфедерация от пролетта, която връчи отличието на домакините от Мароко извън терена.