Правителството на Сенегал с призив за независимо международно разследване след отнетата титла от Купата на африканските нации

Правителството на Сенегал призова за независимо международно разследване по подозрения за корупция в Африканската футболна конфедерация (CAF), след като титлата на страната от Купата на африканските нации беше отнета.

Футболната федерация на Сенегал по рано днес обяви, че ще оспорва решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана, с което отборът на Мароко беше обявен за континентален шампион по служебен път, въпреки загубения финал на турнира за купата на Африканските нации през януари.

В изявление правителството на страната обяви решението за „крайно незаконно и дълбоко несправедливо“ и призова да бъде започнато независимо международно разследване, за да се провери за корупция в управлението на CAF.