След победата на DARA: „Bangaranga“ оглася училищни коридори

След невероятния триумф на DARA на "Евровизия" през целия ден песента "Bangaranga" звучеше в различни училища на страната. До края на седмицата в столичното 125-то средно училище "Боян Пенев" звънецът за начало и край на часовете ще в ритъма на хита. Голямата радост от победата стигна и до училищните коридори в Бургас. От тази седмица песента звучи вместо традиционния училищен звънец в ОУ “Пейо Яворов” и бързо се превърна в любима част от междучасията за учениците.

Антон, ученик: "Огромен фен съм на "Евровизия" всъщност, гледах целия финал, "Bangaranga" беше абсолютно невероятна, това е новия звънец на училището." Вяра, ученик: "Bangaranga" е много енергична песен, много огнена, показва много хъс и енергия и наистина много я харесвам." Румен, ученик: "Мога да Ви кажа, че откакто излезе не мога да си я изкарам от главата."

Венелина Николова, директор на 125-то СУ „Боян Пенев": "DARA в момента е най-актуалният български изпълнител, песента й спечели невероятна популярност за България в целия свят, песента е много мелодична, децата я харесват, рано сутринта, в неделя, се събудих, първото ми нещо да видя какво се е случило и реших, че ще е супер удачно тази седмица звънците да звънят с "Bangaranga"."

Еуфорията около хита превзе и Бургас. Още в първия учебен ден след финала на "Евровизия" песента звучеше вместо традиционния училищен звънец в ОУ “Пейо Яворов”.