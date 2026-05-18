След победата на DARA: „Bangaranga“ оглася училищни коридори
След невероятния триумф на DARA на "Евровизия" през целия ден песента "Bangaranga" звучеше в различни училища на страната. До края на седмицата в столичното 125-то средно училище "Боян Пенев" звънецът за начало и край на часовете ще в ритъма на хита. Голямата радост от победата стигна и до училищните коридори в Бургас. От тази седмица песента звучи вместо традиционния училищен звънец в ОУ “Пейо Яворов” и бързо се превърна в любима част от междучасията за учениците.
През целия ден в столичното 125-то училище песента победител от Евровизия "Bangaranga" отекваше във всеки коридор и всяка класна стая.
Антон, ученик: "Огромен фен съм на "Евровизия" всъщност, гледах целия финал, "Bangaranga" беше абсолютно невероятна, това е новия звънец на училището."
Вяра, ученик: "Bangaranga" е много енергична песен, много огнена, показва много хъс и енергия и наистина много я харесвам."
Румен, ученик: "Мога да Ви кажа, че откакто излезе не мога да си я изкарам от главата."
До края на седмицата началото и края на учебните часове ще бъде "Bangaranga".
Венелина Николова, директор на 125-то СУ „Боян Пенев": "DARA в момента е най-актуалният български изпълнител, песента й спечели невероятна популярност за България в целия свят, песента е много мелодична, децата я харесват, рано сутринта, в неделя, се събудих, първото ми нещо да видя какво се е случило и реших, че ще е супер удачно тази седмица звънците да звънят с "Bangaranga"."
Еуфорията около хита превзе и Бургас. Още в първия учебен ден след финала на "Евровизия" песента звучеше вместо традиционния училищен звънец в ОУ “Пейо Яворов”.
Даниела Манушкина, заместник-директор на ОУ “Пейо Яворов”-Бургас: "Целта е да покажем на всички ученици, че когато човек има талант, има амбиции, упоритост, може да успее и дори и да има моменти, когато се чувства унил, отпаднал, да не се отчайва, а да продължава напред."
Стефани, ученик: "Тази песен наистина ми харесва и се радвам, че DARA постигна такова нещо за България."
Елена Иванова, ученик: "Тази песен ми дава удовлетворение и наистина се радвам за DARA, защото тя наистина го заслужава."
По темата работиха Дарина Ангелова и Елеана Цанова.