БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на...
Чете се за: 06:45 мин.
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Генералният директор на БНТ и министърът на културата с първа среща за „Евровизия 2027“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Запази
генералният директор бнт министърът културата първа среща bdquoевровизия 2027ldquo
Слушай новината

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и министърът на културата Евтим Милошев проведоха днес първа оперативна среща във връзка с „Евровизия“. След убедителната победа на България на международния конкурс, страната ни предстои да бъде домакин през 2027 г.

„Спечелването на „Евровизия“ ни задължава да надграждаме. Ние трябва да се представим на ниво по време на домакинството и БНТ ще разчита на всички институции, които могат да помогнат. Затова започнах разговорите още в неделя по телефона от Виена наред с приемането на поздравленията за победата“, каза Милена Милотинова.

По време на срещата министър Милошев се ангажира, че още тази седмица Министерският съвет заедно с БНТ ще започне създаването на организация за домакинството на България и подкрепата на обществената телевизия като основен организатор на домакинството на „Евровизия“. Предвижда се да бъдат включени всички институции и ведомства, свързани с провеждането на международния песенен конкурс у нас. Този процес ще включва избор на място, определяне на финансиране, логистика, финансиране, маркетинг и реклама, телевизионна реализация, организация на съпътстващи събития, туристическа инфраструктура и много други.

„Работата по тази мащабна дейност трябва да започне възможно най-бързо“, каза в заключение министърът на културата Евтим Милошев.

#"Евровизия 2027" #"Евровизия 2026" #подготовка

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
СДВР с жест към DARA: Публикуваха снимка с певицата
2
СДВР с жест към DARA: Публикуваха снимка с певицата
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
3
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
4
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е...
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
5
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
6
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Европа

Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад „Bangaranga“?
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад „Bangaranga“?
Демонтаж на сцената на "Евровизия": Техниката ще бъде използвана догодина у нас Демонтаж на сцената на "Евровизия": Техниката ще бъде използвана догодина у нас
Чете се за: 00:35 мин.
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Чете се за: 05:30 мин.
Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни
Чете се за: 01:40 мин.
Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на сътрудничеството, войните в Иран и Украйна Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на сътрудничеството, войните в Иран и Украйна
Чете се за: 06:45 мин.
Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са от 29 телевизии Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са от 29 телевизии
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
След триумфа на "Евровизия": БНТ и Столична община организират открито „Bangaranga“ парти в София След триумфа на "Евровизия": БНТ и Столична община организират открито „Bangaranga“ парти в София
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да посрещне Путин Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да посрещне Путин
Чете се за: 03:07 мин.
По света
След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ