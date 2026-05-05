Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни

Във връзка с изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ "Земляне" за периода от 00:00 ч. на 18.05.2026 до 21:00 ч. на 22.05.2026 г., ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:

ж.к. "Овча купел І", ж.к. "Овча купел ІІ", ж.к. "Лагера", кв. "Славия", кв. "Красно село", ж.к. "Бели брези", ж.к. "Борово" ж.к. "Бъкстон", ж.к. "Стрелбище", ж.к. "Мотописта", ж.к. "Гоце Делчев", ж.к. "Хиподрума" и част от кв. "Манастирски ливади" - бл. 19А и бл. 19В. Това съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си.

От дружеството се извиняват за причиненото неудобство и благодарят на всички потребители за разбирането и съдействието.