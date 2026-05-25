Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?

36 критични участъка с висока концентрация на тежки катастрофи има в страната. Какво се случва с т.нар. "отсечки на смъртта", след като преди повече от година кабинетът "Желязков" обяви война на войната по пътищата и се чуха обещания за ремонти и мерки, които да намалят пътните инциденти и броя на жертвите?

Статистиката с броя на катастрофите у нас е стряскаща - 456 души са загинали при 6655 катастрофи за миналата година, а други 8295 са били ранени. Сред местата с най-тежки инциденти са главен път Е-79, откъдето минава тежкотоварният трафик от Видин към София, отсечката между Русе и Бяла, където камионите също преобладават, а доскоро и Кресненското дефиле.

Инцидентите по пътя към Гърция обаче намаляха драстично, след като бяха монтирани разделителни колчета в най-опасния участък. Така смъртните случаи при катастрофи в отсечката бяха сведени до нула. Опитът от Южна България беше пренесен и на север - за пътя между Русе и Бяла - най-смъртоносният у нас! Засилен трафик на тежкотоварни камиони, наклони и остри завои са сред причините за многото жертви на тази отсечка. В черната статистика влиза и двулентовия участък между Враца и Монтана от главен път Е-79, който става изключително опасен при валежи.

Разделителните колчета в Кресненското дефиле не позволяват на нервните шофьори да изпреварват на забранените места.

Васил: "Преди имаше много изпреварвания. Карат с 40 - 50км/ч. Някои не могат да издържат на скоростта и задминават." Мирослав: "Катастрофите са намалели с 95%. Пътуването става много нормално."

След приемането ни в Шенген преминаването на леки автомобили и камиони през дефилето и Кресна се увеличи значително. С това обаче тежкият трафик, пътните инциденти и нарушенията се пренесоха в града.

"Преди една седмица тук сгазиха една жена… неправилно пресичане…", разказа местен. "- Добър ден. Три нарушения за 20 минути направихте? - Така ли? - Пресичане на двойна непрекъсната и неправилно пресичане. Така ли трябва да правим? - Е, не трябва, ама на тоя трафик кога трябва да се приберем ние. Един час идвам от нас до тук. Половин километър няма."

Местните се надяват, че околовръстният път ще бъде завършен в срок и трафикът ще се изнесе от града.

Държавата постави колчета и по друга отсечка на смъртта – пътят Русе - Бяла. Резултатът:

Иван, шофьор на камион: "По-спокойно се кара. Няма рискови ситуации." Свилен Костадинов, вещо лице по анализ на ПТП: "Някои са недобре видими поради това, че са замърсени. Но все пак си вършат работата."

Беше изградено и кръгово кръстовище в началото на моста край Бяла.

Йордан, шофьор на камион: "То си е проблематично от години. Малко по-бавно като се кара. Ако се спазват знаците и правилника, няма да има никакъв проблем."

Липсата на магистрала обаче е проблем, с десетилетна давност.

Свилен Костадинов, вещо лице по анализ на ПТП: "По-голямата си част от пътя, той е двупосочен, двулентов. Водачите предприемат рискови маневри, свързани с изпреварване, заобикаляне. Което пък предизвиква тежки произшествия. В лятото и летните сезони се използва много от мотоциклетисти, земеделска техника се движи."

В Северозападна България международният път Е-79 не е ремонтиран изцяло вече четвърт век. Заради "лунния пейзаж" шофьорите са принудени да бягат от дупките.

Радослав Маерков: "И в насрещното, и в банкета даже да отиваме. И голяма част от произшествията стават поради тази причина." "Най-често гуми се пукат. Разбива се ходова част и т.н." Анатоли Ананиев, шофьор на камион: "Пътуваме внимателно, но пътят е в много лошо състояние. Износен слой на асфалта. Камионът непрекъснато се пързаля и поднася. Включително дали си лек или натоварен."

Надеждата на хората остава константна.

Радослав Маерков: "Това е важен транспортен коридор и правителството трябва да го оправи."

Засега обаче това е само мечта - след поредния инцидент с жертви край село Сумер, от Пътната агенция съобщиха, че се предвижда ремонт по пътя към Враца, за трасето към Монтана още не е изготвен дори технически проект.