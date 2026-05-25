БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
Чете се за: 05:57 мин.
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

36 критични участъка с висока концентрация на тежки катастрофи има в страната. Какво се случва с т.нар. "отсечки на смъртта", след като преди повече от година кабинетът "Желязков" обяви война на войната по пътищата и се чуха обещания за ремонти и мерки, които да намалят пътните инциденти и броя на жертвите?

Статистиката с броя на катастрофите у нас е стряскаща - 456 души са загинали при 6655 катастрофи за миналата година, а други 8295 са били ранени. Сред местата с най-тежки инциденти са главен път Е-79, откъдето минава тежкотоварният трафик от Видин към София, отсечката между Русе и Бяла, където камионите също преобладават, а доскоро и Кресненското дефиле.

Инцидентите по пътя към Гърция обаче намаляха драстично, след като бяха монтирани разделителни колчета в най-опасния участък. Така смъртните случаи при катастрофи в отсечката бяха сведени до нула. Опитът от Южна България беше пренесен и на север - за пътя между Русе и Бяла - най-смъртоносният у нас! Засилен трафик на тежкотоварни камиони, наклони и остри завои са сред причините за многото жертви на тази отсечка. В черната статистика влиза и двулентовия участък между Враца и Монтана от главен път Е-79, който става изключително опасен при валежи.

Разделителните колчета в Кресненското дефиле не позволяват на нервните шофьори да изпреварват на забранените места.

Васил: "Преди имаше много изпреварвания. Карат с 40 - 50км/ч. Някои не могат да издържат на скоростта и задминават."

Мирослав: "Катастрофите са намалели с 95%. Пътуването става много нормално."

След приемането ни в Шенген преминаването на леки автомобили и камиони през дефилето и Кресна се увеличи значително. С това обаче тежкият трафик, пътните инциденти и нарушенията се пренесоха в града.

"Преди една седмица тук сгазиха една жена… неправилно пресичане…", разказа местен.

"- Добър ден. Три нарушения за 20 минути направихте?

- Така ли?

- Пресичане на двойна непрекъсната и неправилно пресичане. Така ли трябва да правим?

- Е, не трябва, ама на тоя трафик кога трябва да се приберем ние. Един час идвам от нас до тук. Половин километър няма."

Местните се надяват, че околовръстният път ще бъде завършен в срок и трафикът ще се изнесе от града.

Държавата постави колчета и по друга отсечка на смъртта – пътят Русе - Бяла. Резултатът:

Иван, шофьор на камион: "По-спокойно се кара. Няма рискови ситуации."

Свилен Костадинов, вещо лице по анализ на ПТП: "Някои са недобре видими поради това, че са замърсени. Но все пак си вършат работата."

Беше изградено и кръгово кръстовище в началото на моста край Бяла.

Йордан, шофьор на камион: "То си е проблематично от години. Малко по-бавно като се кара. Ако се спазват знаците и правилника, няма да има никакъв проблем."

Липсата на магистрала обаче е проблем, с десетилетна давност.

Свилен Костадинов, вещо лице по анализ на ПТП: "По-голямата си част от пътя, той е двупосочен, двулентов. Водачите предприемат рискови маневри, свързани с изпреварване, заобикаляне. Което пък предизвиква тежки произшествия. В лятото и летните сезони се използва много от мотоциклетисти, земеделска техника се движи."

В Северозападна България международният път Е-79 не е ремонтиран изцяло вече четвърт век. Заради "лунния пейзаж" шофьорите са принудени да бягат от дупките.

Радослав Маерков: "И в насрещното, и в банкета даже да отиваме. И голяма част от произшествията стават поради тази причина."

"Най-често гуми се пукат. Разбива се ходова част и т.н."

Анатоли Ананиев, шофьор на камион: "Пътуваме внимателно, но пътят е в много лошо състояние. Износен слой на асфалта. Камионът непрекъснато се пързаля и поднася. Включително дали си лек или натоварен."

Надеждата на хората остава константна.

Радослав Маерков: "Това е важен транспортен коридор и правителството трябва да го оправи."

Засега обаче това е само мечта - след поредния инцидент с жертви край село Сумер, от Пътната агенция съобщиха, че се предвижда ремонт по пътя към Враца, за трасето към Монтана още не е изготвен дори технически проект.

#войната по-пътищата #отсечки на смъртта #катастрофи

Последвайте ни

ТОП 24

Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
1
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
2
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...
DARA влезе в класацията на Billboard
3
DARA влезе в класацията на Billboard
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
4
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
5
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
6
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Регионални

Случаят „Благоевград“: Съдът пусна задържания за трагедията студент
Случаят „Благоевград“: Съдът пусна задържания за трагедията студент
Политически сили коментираха незаконното строителство край Варна Политически сили коментираха незаконното строителство край Варна
Чете се за: 01:52 мин.
Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна
Чете се за: 02:00 мин.
Почистването на участък от пътя край курорта "Картала" притеснява хората в Благоевград Почистването на участък от пътя край курорта "Картала" притеснява хората в Благоевград
Чете се за: 02:25 мин.
Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти
Чете се за: 01:35 мин.
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Чете се за: 05:57 мин.

Водещи новини

Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Горещата вълна в Европа продължава – рекордни температури в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ