Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница

Самолет на Кралските военновъздушни сили, на борда на който се е намирал британският министър на отбраната Джон Хийли, е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница.

Инцидентът в от миналия четвъртък, когато Хийли се е връщал в Обединеното кралство след посещение при британски войници в Естония.

За него първо съобщи британският вестник "Таймс". GPS-ът на самолета е бил заглушен и пилотите е трябвало да излолзват друга навигационна система по време на тричасовия полет. Смята се, че зад кибератаката стои Русия.

Инцидентът идва само ден след като стана ясно, че два руски военни самолета "многократно и опасно" са пресекли пътя на разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец. Не е ясно дали атаката е била целенасочена, но според "Таймс" траекторията на полета е била ясно видима на уебсайтовете за проследяване на самолети.