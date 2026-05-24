Четирима загинали и над 60 ранени при нови масирани руски удари в Киевска област

Четирима загинали и над 60 ранени. Това е черната статистика само за Киев и околностите след масирани руски удари в малките часове на деня.

600 дрона и 90 ракети, включително и хиперзвуковата "Орешник", поразиха украинската столица и Киевска област. Три руски ракети са ударили водоснабдително съоръжение, изгорял е пазар, повредени са десетки жилищни сгради и няколко училища, съобщи украинският президент Зеленски.

Според Министерството на отбраната в Москва руските сили не са извършвали удари по украинска гражданска инфраструктура, а са поразили обекти на украинския военно-промишлен комплекс.