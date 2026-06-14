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Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство

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Спорт
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Карибският остров написа история с участието си на световни финали.

кюрасао
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Карибският остров Кюрасао доскоро беше известен с кристално-сините си морски води, плажовете и с прочутия си ликьор от портокалови кори със същото име. Днес обаче това парче земя с едва 160 хил. население е горд участник на световното първенство и вече дори постави рекорд. Това е най-малката държава, която ще играе на футболния Мондиал в цялата му история.

Съставът ще се радва на подкрепа не само от своите сънародници, а и от почитателите на футбола от Нидерландия, начало с нейния крал Вилем Александър. Островът със столица Вилемстад всъщност и до днес се намира под короната на монарха в качеството си на нидерландско владение, макар и да има собствен парламент, губернатор и премиер. Всъщност Кюрасао ще бъде едва шестата несуверенна държава, която ще играе на световно първенство по футбол след британските страни Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, както и колонията Холандски източни индии през далечната 1938 година.

Миналия ноември храбрите поданици на негово величество Вилем Александър заслужиха мястото си на Мондиала, когато спечелиха квалификационната си група, в която бяха още Тринидад и Тобаго, Бермуда и Ямайка. С територия от само 444 квадратни километра, разположен северно от бреговете на Венецуела, остров Кюрасао е колонизиран от холандците още през 17 век. Става известен като един от най-големите пазари на роби в целия свят, свърталище на пирати, бунтовници и контрабандисти. Робството е премахнато два века по-късно, но и до днес всички в Кюрасао говорят най-вече на мелодичния креолски език на робите Папиаменто. Хората в Кюрасао работят предимно или в сферата на туризма, или в местната петролна рафинерия, която се явява двигател на националната икономика. Недалеч от кумините и се намира и националният стадион "Ерхилио Хату", десетхилядно съоръжение, носещо името на покойния легендарен вратар на Кюрасао.

Като територия на Нидерландия, Кюрасао може да разчита на солидна помощ от нея във футбола. Отборът се състои предимно от играчи, подвизаващи се в Ередивизии, а почти всички бивши треньори са нидерландци. В тази група влизат Патрик Куиверт, чиято майка е с корени от Карибския остров, и Гус Хидинк, който при престоя си бе обвинен, че се държи като някакъв съвременен колонизатор и робовладелец, дръзнал да забрани на футболистите да танцуват и пеят в специалния си парти автобус.

През януари 2024 г. на острова акостира и Дик Адвокат. Напук на всички лоши прогнози, неговата мисия постигна сензационен успех, а днес малката Нидерландия очаква своят звезден час в футбола.

Вижте целия материал във видеото.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

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