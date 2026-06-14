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Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора , Репортер: Здравка Русева
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полярни оценки договора bdquoботашldquo заявката предоговаряне
Снимка: БТА
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Договорът с "Боташ" за доставка на газ от Турция отново предизвика полюсни реакции, след като в петък стана ясно, че е възможно предоговаряне. Според бившия енергиен министър и настоящ член на Съвета на директорите на Държавна консолидационна компания Росен Христов, споразумението е добро, но не се използва. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че крие риск от загуби и зависимост.

Договорът с турската компания „Боташ“ започва да се използва. Това заяви бившият енергиен министър Росен Христов в ефира на "Денят започва с Георги Любенов".

Росен Христов, член на УС на Държавна консолидационна компания: "Тези твърдения, че ние нищо не използваме и само плащаме, са абсолютно неверни. Ако някой ви каже, че договорът не работи, питайте го откъде идва газът в България. "Александруполис" не работи през по-голяма част от времето поради различни аварии, така че ние или внасяме газ от Турция, или трябва да внасяме газ през “Боташ”.

От Шумен лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов оспори оценката и отново повтори тезата си, че договорът ощетява българската страна.

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "Това е най-проваленото нещо, което се е случвало за България. И днес сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците, но повече ги обичам българите."

Росен Христов акцентира върху готовността на Турция да предоговори споразумението - новина, изнесена от премиера Румен Радев пред депутатите в петък.

Росен Христов, член на УС на Държавна консолидационна компания: "Този балон и тези лъжи, които се говореха за този договор – как бил ужасен, как щял да фалира цялата държава – сега виждаме как това започва да издиша. Ако не е толкова ужасен, защо се предоговаря? Той се предоговаря в направление да започне да се използва."

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "По-опасното в случая е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката."

Лидерът на ГЕРБ попита и какво ще се случи с дадените до момента милиони евро на турската страна.

#полюсни оценки #договора с "Боташ" #предоговаряне

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