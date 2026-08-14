Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на Асеневци във Велико Търново, институциите се задействаха

Кметът на Велико Търново Даниел Панов официално сезира Министерството на културата и Областната дирекция на МВР в старата столица с искане за санкционна процедура и налагане на тежки глоби за оркестър, снимал кючек на Паметника на Асеневци. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, при това – с търговска цел. Това не може да остане без санкция, коментира Панов.

Монументът на Асеневци и „Боруна“ са част от Историческо селище Велико Търново – групов паметник на културата от национално значение. Подаден е официален сигнал до Министерството на културата за посегателството, покриващо съставите на няколко нарушения на Закона за културното наследство. Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро.

Сезирана е и Областната дирекция на МВР във Велико Търново, доколкото случаят представлява нарушение на обществения ред и се явява дребно хулиганство по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство. Община Велико Търново и кметът настояват, след установяване на извършителите, да бъде задействана процедурата пред Районен съд – Велико Търново, за налагане на предвидените в закона санкции.

От МВР съобщиха, че са установени авторите и участниците в непозволено заснет видеоклип под паметника на Асеневци във Велико Търново.

"Областната дирекция на МВР започна работа по случая веднага след като получи писмо от Община Велико Търново и установи всички замесени в получилия силен обществен отзвук случай. В момента те се намират в чужбина, но вече са премахнали видеоклипа от своите платформи и са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната", допълват от МВР.

ОДМВР-Велико Търново изготви преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата по компетентност – за установяване дали има извършено престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция.

Казусът коментира и министърът на културата Евтим Милошев.

„Клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Сезирах министъра на вътрешните работи г-н Демерджиев за незабавна проверка и възможни действия. Благодаря му за съдействието и светкавичната реакция! Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица“, посочва министърът.

Министерството на културата изразява категоричната си позиция в защита на българското културно наследство и призовава към отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България.