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Огромен пожар в Хърватия - има загинал и десетки ранени

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Евакуирани са над 2000 души, сред които и много туристи

огромен пожар хърватия загинал десетки ранени
Снимка: АП/БТА
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Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при огромен пожар в Хърватия. Според директора на противопожарната служба Славко Тучакович огънят е един от най-сериозните, с които страната се е сблъсквала. Пожарът тръгнал от Локва Рогозница, на популярното сред туристите адриатическо крайбрежие. Заради силния вятър той се разраства неконтролируемо в посока Сплит и обхваща и съседния град Омиш. Евакуирани са над 2000 души, сред които и много туристи.

"Всички сме в шок. Това е. Няма думи, които до опишат това, което се случва."

"Дори не съм си представяла, че нещо такова може да ми се случи докато съм на почивка. Кошмар."

Затворена е част от основната адриатическа магистрала. Огънят е овладян благодарение на 4 самолета "Канадеър" и усилията на почти 300 пожарникари и 90 противопожарни автомобила. Веднаха след това те са били пренасочени към гасенето на друг пожар, 70 км по на юг.

Продължава битката с горските пожари и на много места в силно засегнатите от пожарите Франция и Испания. 525-ма души бяха евакуирани от село в югозападния департамент Ланд, недалеч от регион, който вече беше опустошен от пожари по-рано това лято. Властите в Испания преместиха тленните останки на трима владетели на Арагон от 11 век от манастир, който беше застрашен от горски пожар.

Около 100 пожарникари се бориха през нощта да овладеят голям горски пожар на връх Гой до италианския град Комо.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

На фона на петата гореща вълна, рекорден брой пожари имаше и в Англия и Уелс, макар и не от мащаба на тези в останалата част от западна Европа. Пожар унищожи къщи и наложи евакуация на хора в част от централна Англия.

Над 1800 души бяха евакуирани и в Западна Германия, след като пожар близо до границата с Белгия се разрастна по посока на село. Ситуацията там остава критична, огънят е на 300 метра от къщите. Едно от огнищата продължава да е извън контрол и се разраства към бовше депо за амуниции в близкия град Дюрен. В горите около града има неизбухнали снаряди от Втората световна война, които не са били разчистени зарди труднодостъпния терен. Според пожарникати, се чуват спорадични експлозии. Два военни танкс помагат на пожарникарите за прокарване на просеки за гасене.

Европейският съюз ще настоява държавите-членки да отделят повече средства за мерки за намаляване на риска от горски пожари, заяви пред Ройтерс комисарят по околната среда. Експерти посочиха, че икономическите загуби от пожарите през това лято вече са надхвърлили 15 милиарда евро.

#с леки наранявания #тежко пострадали #пожари #Хърватия

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