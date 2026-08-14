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Пожарът на Халкидики е овладян: Евакуираните хора очакват разрешение да се върнат

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Постепенно се нормализира ситуацията на гръцкия полуостров Халкидики, след като вчера огромен пожар стана причина за евакуирането на стотици местни и туристи, включително и българи. Огнената стихия засегна районите на Сивири и Фурка на Касандра. В гасенето се включиха стотици пожарникари, а също така самолети и хеликоптери. Няма данни за пострадали или бедстващи наши сънародници.

Мечтаната морска ваканция за минути се превръща в кошмар. По обяд в четвъртък хората в района на Халкидики започват да получават тревожни съобщения за бързо разпространяващ се пожар. Как е пламнал още не е ясно, но заради силните ветрове, огънят за минути обхваща огромни площи. Кристиан Борисов и семейството му тъкмо се прибирали от плаж, когато им е наредено незабавно да се евакуират от Сивири. Първоначалната инструкция - да поемат на юг, макар именно там да се разразявала огнената стихия.

Кристиан Борисов, евакуиран от Сивири българин: „Бяхме само с най-необходимия багаж - всичките ни дрехи, всичко остана на плажа и в апартамента, който бяхме наели. Доста време се наложи да караме по черен път, където няколко коли затъваха. Беше доста притеснително, защото огънят беше сравнително наблизо и ни делеше само едно поле със суха растителност.“

Придвижването по главния път Сивири-Фурка е допълнително затруднено, след като огънят обхваща растителност и от двете страни на пътното платно. Над 350 души са евакуирани с лодки към безопасни пристанища.
Един пожарникар е пострадал, сериозни са и материалните щети. Местните до последно се опитвали да опазят домовете си.

Василис, жител на Сивири: „Гасихме колкото можахме, но се наложи да се евакуираме. Няма значение какво е изгоряло, важното е, че ние сме добре.“

Мария, жителка на Сивири: „Опитахме се да намокрим всичко наоколо, за да спасим дома си.“

Със своите тюркоазени води и живописни гори, Халкидики е предпочитан от туристите през лятото, изключително популярен и сред българите. Въпреки строгите мерки за сигурност и глобите за нарушаването им, горските пожари в разгара на лятото не са рядкост в Гърция.

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