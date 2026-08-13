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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.
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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре

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Снимка: БТА
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Поздравления за града победител за домакинството на "Евровизия 2027" - Бургас и кмета Димитър Николов отправи и министърът на туризма Илин Димитров. В пост във Фейсбук пише, че следващата година ще имаме уникалния шанс да представим България и българския туризъм пред над 1000 журналисти от цял свят!

"Убеден съм, че с общи усилия ще се справим повече от добре", пише още министър Димитров.

#"Евровизия 2027" #Илин Димитров #Бургас

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