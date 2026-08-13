Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре

Поздравления за града победител за домакинството на "Евровизия 2027" - Бургас и кмета Димитър Николов отправи и министърът на туризма Илин Димитров. В пост във Фейсбук пише, че следващата година ще имаме уникалния шанс да представим България и българския туризъм пред над 1000 журналисти от цял свят!

"Убеден съм, че с общи усилия ще се справим повече от добре", пише още министър Димитров.