БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Обявиха частично бедствено положение в района на военния...
Чете се за: 01:27 мин.
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков
Чете се за: 01:37 мин.
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ)

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Властите наредиха евакуация на жители и туристи

голям горски пожар избухна халкидики снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Голям горски пожар избухна в района на курортното селище Сивири на Халкидики. Властите обявиха евакуация на местното население и туристите, като част от операцията е била извършена по море. Евакуация е обявена и за жителите на Фурка.

Силният вятър разпалва огъня и затруднява потушаването на пламъците. В операцията по гасене участват 142 пожарникари, 8 самолета и 7 хеликоптера.

Все още не са ясни причините за пожара. Една от версиите е, че силните ветрове са съборили електрически стълб и искра е предизвикала пламъците.

Заради високата опасност от пожари, властите обявиха временни ограничения за достъп до гористите местности на Касандра и Ситония. Мерките ще бъдат в сила от утре в 8:00 часа сутринта до 20:00 часа вечерта.

снимки: БТА

От българското Външно министерство съобщиха, че не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара на Халкидическия полуостров.

Генералното консулство на Република България в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.

#незабавна евакуация #пожар на Халкидики #пожар в Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: Европейското първенство по плуване в Париж
2
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: Европейското първенство по плуване в Париж
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
3
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Опасен токсин в млякото: Резултати от проверките в мандри и в търговската мрежа
4
Опасен токсин в млякото: Резултати от проверките в мандри и в...
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
5
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
21-годишен българин е застрелян в Италия
6
21-годишен българин е застрелян в Италия

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Балкани

Българските евродепутати със спешен апел към ръководството на ЕС за случая с Ива Михайлова
Българските евродепутати със спешен апел към ръководството на ЕС за случая с Ива Михайлова
Екстремната суша спря АЕЦ "Черна вода" в Румъния Екстремната суша спря АЕЦ "Черна вода" в Румъния
Чете се за: 03:32 мин.
Заради ниското ниво на Дунав: Румъния спира последния работещ блок на АЕЦ „Черна вода“ Заради ниското ниво на Дунав: Румъния спира последния работещ блок на АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 01:25 мин.
Властите в Солун издирват вълк, нападнал дете в таверна в града Властите в Солун издирват вълк, нападнал дете в таверна в града
Чете се за: 01:30 мин.
Румъния спира напълно АЕЦ "Черна вода" Румъния спира напълно АЕЦ "Черна вода"
Чете се за: 03:07 мин.
Четирима португалци изчезнаха във Велебитския канал в Хърватия при буря Четирима португалци изчезнаха във Велебитския канал в Хърватия при буря
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

"Евровизия 2027" в Бургас: Готови сме да посрещнем Европа и света, обединени от музиката
"Евровизия 2027" в Бургас: Готови сме да посрещнем Европа...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Добре дошла "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР) Добре дошла "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ) Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Пребитото 5-годишно момче е в медикаментозна кома: Бащата го наказвал, защото се напикавало Пребитото 5-годишно момче е в медикаментозна кома: Бащата го наказвал, защото се напикавало
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
ДАРА отправи специален поздрав за Бургас: "Евровизия" е...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Българските евродепутати със спешен апел към ръководството на ЕС за...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Екстремната суша спря АЕЦ "Черна вода" в Румъния
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ