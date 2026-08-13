Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ)

Голям горски пожар избухна в района на курортното селище Сивири на Халкидики. Властите обявиха евакуация на местното население и туристите, като част от операцията е била извършена по море. Евакуация е обявена и за жителите на Фурка.

Силният вятър разпалва огъня и затруднява потушаването на пламъците. В операцията по гасене участват 142 пожарникари, 8 самолета и 7 хеликоптера.

Все още не са ясни причините за пожара. Една от версиите е, че силните ветрове са съборили електрически стълб и искра е предизвикала пламъците.

Заради високата опасност от пожари, властите обявиха временни ограничения за достъп до гористите местности на Касандра и Ситония. Мерките ще бъдат в сила от утре в 8:00 часа сутринта до 20:00 часа вечерта.

снимки: БТА

От българското Външно министерство съобщиха, че не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара на Халкидическия полуостров.

Генералното консулство на Република България в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.