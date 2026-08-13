Пребитото 5-годишно момче е в медикаментозна кома: Бащата го наказвал, защото се напикавало

24-годишният Георги, който преби 5-годишния си доведен син, остава в ареста в Ботевград за 72 часа. Той е обвинен за жестоко домашно физическо насилие.

Детето е с опасност за живота в „Пирогов“, в медикаментозна кома. Случаят е втори за месец и половина, като при първото посегателство институциите не са взели мерки. От Дирекция „Социално подпомагане“ в Ботевград отказват да коментират случая.

Майката е на 24 години и има четири деца, от които две са на обвинения в насилие Георги. Кметът на село Новачене обясни, че той е наркозависим. Тормозел детето, защото се напикавало. Карал го да ходи босо през нощта.