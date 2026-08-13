Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

Хората празнуват под звуците на „Бангаранга“
Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия". Хората празнуват под звуците на „Бангаранга“ и не скриват вълнението и гордостта си от постижението.
През озвучителната система на общината през целия ден звучи „Бангаранга“, както и всички песни, представлявали България на песенния конкурс.
Ето част от първите реакции на жителите и гостите на Бургас.
"Много се радвам. Заслужаваме."
"Аз не мога да повярвам, защото някак си очаквах, че по-скоро ще отпадне спрямо София."
"Мисля, че е готино, че ще го сложат на морето и там ще дойдат повече хора, ще видят повече от България."
"Уникално е настроението и преживяването също е уникално, подобаващо като за уникален град."
"Много голяма емоция, бяхме много щастливи."
"Още сме в еуфория, не можем да го осъзнаем, но много, много, много се радваме."
"Надяваме се, че ще се случи по най-добрия начин."
"Бангаранга! Бангаранга!"
Тази вечер в 19.00 часа се очаква първият организиран пърформанс, посветен на "Евровизия" в Бургас.