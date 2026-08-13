Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия". Хората празнуват под звуците на „Бангаранга“ и не скриват вълнението и гордостта си от постижението.

През озвучителната система на общината през целия ден звучи „Бангаранга“, както и всички песни, представлявали България на песенния конкурс.

Ето част от първите реакции на жителите и гостите на Бургас.

"Много се радвам. Заслужаваме." "Аз не мога да повярвам, защото някак си очаквах, че по-скоро ще отпадне спрямо София." "Мисля, че е готино, че ще го сложат на морето и там ще дойдат повече хора, ще видят повече от България." "Уникално е настроението и преживяването също е уникално, подобаващо като за уникален град." "Много голяма емоция, бяхме много щастливи." "Още сме в еуфория, не можем да го осъзнаем, но много, много, много се радваме." "Надяваме се, че ще се случи по най-добрия начин." "Бангаранга! Бангаранга!"

Тази вечер в 19.00 часа се очаква първият организиран пърформанс, посветен на "Евровизия" в Бургас.