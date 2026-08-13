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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Хората празнуват под звуците на „Бангаранга“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Еуфория в Бургас след новината, че градът ще бъде домакин на "Евровизия". Хората празнуват под звуците на „Бангаранга“ и не скриват вълнението и гордостта си от постижението.

През озвучителната система на общината през целия ден звучи „Бангаранга“, както и всички песни, представлявали България на песенния конкурс.

Ето част от първите реакции на жителите и гостите на Бургас.

"Много се радвам. Заслужаваме."

"Аз не мога да повярвам, защото някак си очаквах, че по-скоро ще отпадне спрямо София."

"Мисля, че е готино, че ще го сложат на морето и там ще дойдат повече хора, ще видят повече от България."

"Уникално е настроението и преживяването също е уникално, подобаващо като за уникален град."

"Много голяма емоция, бяхме много щастливи."

"Още сме в еуфория, не можем да го осъзнаем, но много, много, много се радваме."

"Надяваме се, че ще се случи по най-добрия начин."

"Бангаранга! Бангаранга!"

Тази вечер в 19.00 часа се очаква първият организиран пърформанс, посветен на "Евровизия" в Бургас.

#"Евровизия 2027" #еуфория #Бургас #България

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