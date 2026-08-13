БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в района на военния...
Чете се за: 01:05 мин.
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков
Чете се за: 01:37 мин.
Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс „Евровизия 2027“
В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Апелативният съд в Пловдив гледа протеста на двете момичета, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Заседанието на магистратите е съпроводено от граждански протест пред Съдебната палата.

Апелативният съд в Пловдив реши, че двете момичета остават в ареста, потвърди мярката на първоинстанционния съд. Така и петимата обвиняеми за убийството на Георги Кузев остават задържани, може би до започване на същинския съдебен процес.

По закон, тъй като те са непълнолетни, могат да останат в ареста до пет месеца. Делото се гледаше под постоянния граждански протест, който започна в 9.30 ч. Протестиращите обикаляха покрай съдебната зала, чуваха се и техните възгласи, които бяха одобрителни, след като разбраха какво е решението на Апелативния съд.

Това решение не може да бъде обжалвано. Преди да бъде прочетено решението на съда от прокурора по делото в Апелативния съд, стана ясно, че има събрани нови видеодоказателства, такива, които категорично доказват, че момичетата са участвали. Защитната теза на техните адвокати беше, че те нямат пряко участие в нанесения побой.

Ето какво казаха някои от протестиращите:

„Жестокостта, която няма възраст. Тези млади хора ме изумиха много. И ние вкъщи имаме дете на тези години, разстроени сме.“

„Аз съм на същите години, което още повече ме възмущава. Как едни деца – аз не мога да ги наричам хора – могат да направят такова нещо или да си помислят да го направят. Това е изключително възмутително.“

„Абсолютно наказание за всички съучастници, никаква милост за тях. Те са били съучастници, снимали са се, гледали са. Никой не се е намесил.“

Вижте още в прякото включване на Мариела Хубинова

#Георги Кузев #убийството в Пловдив #протест

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна
Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“ Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Голямата мисия на БНТ: Чрез "Евровизия" да представим многообразието на България Голямата мисия на БНТ: Чрез "Евровизия" да представим многообразието на България
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година (СНИМКИ) Обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Летището в Катания на остров Сицилия остава затворено и днес заради...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Слънчевото затъмнение: Култови сгради в Западна Европа станаха...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ