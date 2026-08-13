Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста

Апелативният съд в Пловдив гледа протеста на двете момичета, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Заседанието на магистратите е съпроводено от граждански протест пред Съдебната палата.

Апелативният съд в Пловдив реши, че двете момичета остават в ареста, потвърди мярката на първоинстанционния съд. Така и петимата обвиняеми за убийството на Георги Кузев остават задържани, може би до започване на същинския съдебен процес.

По закон, тъй като те са непълнолетни, могат да останат в ареста до пет месеца. Делото се гледаше под постоянния граждански протест, който започна в 9.30 ч. Протестиращите обикаляха покрай съдебната зала, чуваха се и техните възгласи, които бяха одобрителни, след като разбраха какво е решението на Апелативния съд.

Това решение не може да бъде обжалвано. Преди да бъде прочетено решението на съда от прокурора по делото в Апелативния съд, стана ясно, че има събрани нови видеодоказателства, такива, които категорично доказват, че момичетата са участвали. Защитната теза на техните адвокати беше, че те нямат пряко участие в нанесения побой.

Ето какво казаха някои от протестиращите:

„Жестокостта, която няма възраст. Тези млади хора ме изумиха много. И ние вкъщи имаме дете на тези години, разстроени сме.“ „Аз съм на същите години, което още повече ме възмущава. Как едни деца – аз не мога да ги наричам хора – могат да направят такова нещо или да си помислят да го направят. Това е изключително възмутително.“ „Абсолютно наказание за всички съучастници, никаква милост за тях. Те са били съучастници, снимали са се, гледали са. Никой не се е намесил.“

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