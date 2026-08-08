Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Няма поражения по хора и инфраструктура, районът е отцепен, допълни премиерът
В 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент – нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това съобщи на брифинг министър-председателят Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
Това става в непосредствена близост от бившия ГКПП "Кардам" между България и Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод, добави Радев. По думите му дронът е паднал в слънчогледова нива. Взети се мерки, районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура, допълни той.
"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд в Генерал Тошево, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, като в момента там се намират отряди на "Гранична полиция", Националната полиция и Министерството на отбраната, които установяват неговия тип", посочи премиерът.
Той подчерта, че в румънското въздушно пространство въпросният дрон не е засечен, нито в българското. Нямаме информация и от Комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство в цяла Южна Европа, добави Радев. По думите му след този инцидент ще се пребазират сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
Радев коментира свалените три дрона тип "Шахед" в Румъния преди две седмици, като увери, че България е реагирала веднага и Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие в този регион. В началото на следващата седмица ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случая с балистични ракети на територията ѝ, Румъния ще предостави информация за дроновете на нейна територия, а България ще поставим въпроса с този дрон, взривен на българска територия, отбеляза премиерът Румен Радев.
На въпрос дали дронът е цивилен или военен Радев отговори, че има снимков материал, но тъй като той е пострадал от взривяването не може да се каже типа на дрона. Това не е дрон-играчка, а е по-голям дрон, уточни той.
снимки: БТА
Попитан дали това е целенасочен атака и дали дронът е пренасял нещо премиерът посочи, че това не може да бъде установено на този етап. Той допълни, че дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе от разстояние.
Радев обясни, че причината дронът да не бъде засечен във въздушното пространство на България и Румъния е, че тези дронове се засичат трудно поради малкия им размер и когато летят на малка височина не може да бъде осигурена достатъчна гъстота на радиопокритие. По думите му засега има информация само за един дрон.
"Знаете, че години наред се бави процедурата за доставка на модерни, цифрови триизмерни радари, но Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка", каза още премиерът.