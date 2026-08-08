Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство

В 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент – нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това съобщи на брифинг министър-председателят Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Това става в непосредствена близост от бившия ГКПП "Кардам" между България и Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод, добави Радев. По думите му дронът е паднал в слънчогледова нива. Взети се мерки, районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура, допълни той.

"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд в Генерал Тошево, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, като в момента там се намират отряди на "Гранична полиция", Националната полиция и Министерството на отбраната, които установяват неговия тип", посочи премиерът.

Той подчерта, че в румънското въздушно пространство въпросният дрон не е засечен, нито в българското. Нямаме информация и от Комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство в цяла Южна Европа, добави Радев. По думите му след този инцидент ще се пребазират сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.

Радев коментира свалените три дрона тип "Шахед" в Румъния преди две седмици, като увери, че България е реагирала веднага и Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие в този регион. В началото на следващата седмица ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случая с балистични ракети на територията ѝ, Румъния ще предостави информация за дроновете на нейна територия, а България ще поставим въпроса с този дрон, взривен на българска територия, отбеляза премиерът Румен Радев.

На въпрос дали дронът е цивилен или военен Радев отговори, че има снимков материал, но тъй като той е пострадал от взривяването не може да се каже типа на дрона. Това не е дрон-играчка, а е по-голям дрон, уточни той.

снимки: БТА

Попитан дали това е целенасочен атака и дали дронът е пренасял нещо премиерът посочи, че това не може да бъде установено на този етап. Той допълни, че дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе от разстояние.

Радев обясни, че причината дронът да не бъде засечен във въздушното пространство на България и Румъния е, че тези дронове се засичат трудно поради малкия им размер и когато летят на малка височина не може да бъде осигурена достатъчна гъстота на радиопокритие. По думите му засега има информация само за един дрон.