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Зов за помощ: Незрящо семейство от Варна има нужда да сбъдне една мечта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Снимка: БНТ
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Незрящо семейство от Варна се нуждае от помощ, за да сбъдне една мечта – да има дом. Желяз и Гала са получили общинско жилище, но то е в окаяно състояние и спешно трябва да се направи основен ремонт. Младото семейство е започнало кампания за набиране на средства, защото имат само три месеца да се нанесат в жилището, иначе ще го загубят.

Гала и Желяз са семейство. Освен любовта ги свързва и това, че не могат да виждат. Заедно отглеждат най-голямото си богатство – своята 4-годишна дъщеричка Жасмин. След дълго чакане най-после получават общинско жилище. Чудесна новина, до момента, в който прекрачват прага. Тогава мечтата им рухва.

Желяз Колев: "Кандидатствахме няколко пъти за общинско жилище, но чак сега се случиха нещата. Преди седмица на 28 юли взехме жилището, но както виждате се нуждае от сериозен ремонт."

Гала Колева: "За мен най-важното е да се направи банята, тъй като е в окаяно състояние и няма как да се поддържа хигиена на първо място и кухнята. Положението не е никак добре."

Според общинската наредба младото семейство трябва да се нанесе в жилището до три месеца, след като им е дадено. Ако не го направят, ще им бъде отнето и има вероятност да отпаднат от картотеката с нуждаещи се. Апартаментът, обаче, не може да бъде обитаван в сегашното си състояние. За да се превърне в дом на едно малко дете, е необходим основен ремонт.

Желяз Колев: "Трябва да се смени изцяло електрическата инсталация, трябва да се подменят тръбите за ВиК. Стаите искат по-малка поддръжка, но и там се налага освежаване и обзавеждане."

Гала и Желяз трябва спешно да направят ремонт, но не могат да се справят сами. От няколко дни събират информация от майстори и приблизителната сума е непосилна за тях.

Желяз Колев: "Около 20 хиляди на пръв поглед, но може и да са по-малко. Зависи кой извършва ремонта, труда сам по себе си е скъп, материалите трябва да се купуват отделно. Аз и моето семейство живеем с около 1200-1300 евро на месец, като това са пенсиите от държавата, моята заплата, тъй като аз работя на 4 часа."

Всеки ден Гала и Желяз доказват, че липсата на зрение не означава липса на сила, любов и желание да си добър родител. Те не искат лукс. Искат дом, в който детето им да расте спокойно и да има детство.

Гала Колева: "Избра си най-голямата стая от всички и се радва, че ще има по-голяма стая, тъй като жилището, в което живеем на квартира, е доста мъничка и тя не е доволна. Естествено всяко дете има нужда от по-голямо пространство."

Гала и Желяз не търсят съжаление. Те търсят шанс да превърнат едно занемарено общинско жилище в дом. За младото семейство тази промяна струва около 20 000 евро. И това не е просто цената на един ремонт. Това е цената на техния нов живот. На тяхното бъдеще.

Банкова сметка:
BG56STSA930000018841429
титуляр: Желяз Мирчев Колев
основание: ремонт

#незрящо семейство #незрящи хора #общинско жилище #зов за помощ #Варна

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