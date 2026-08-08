Испания въведе временен граничен контрол на полетите и корабите пристигащи от Италия.

Мярката е в отговор на подобни проверки по въздушните и морските граници въведени от Италия след кризата с мигрантите, които нахлуха преди дни в Сеута. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера след като Испания даде двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията.

От Рим отказаха с довода, че няма да се съобразяват с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Режимът на проверки на пътниците влезе в сила в полунощ и ще продължи до 7 септември.