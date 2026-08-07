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"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен път след фентанила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Фентанилът се смята за един от най-опасните наркотици в света. Предозирането с него почти сигурно води до фатален край. Специалисти твърдят, че зависимостта към тази дрога се развива бързо, а връщането към живота е трудно и болезнено.

Срещаме ви с Михаил. Той е на 39 години от София. Започва да приема наркотици още в училище. Тогава имал зависимост и към алкохола. Постепенно дрогата съсипва живота му, често остава без работа. Преди 8 месеца започва да употребява и фентанил.

Михаил Дионисиев: "Не толкова от любопитство, колкото от един вид самонаказване почнах да употребявам този наркотик, защото аз вече бях наясно, че това е нещо много силно и доста гадно. Това е най-ужасната дрога за мен, като цяло. В началото, като пробвах фентанила… аз припаднах. Колабирах. Извадих късмет, отворих очи, не знаех какво се случва около мен... Аз даже не знаех, че съм колабирал."

Мъжът споделя, че предозирането с опасната дрога е фатално.

Михаил Дионисиев: "Повече от десетина мои познати си отидоха. Понякога може от съвсем малко количество да си отиде човекът. Получава се задушаване. Припадат и не се събуждат."

Михаил си набавял фентанила от познати.

Михаил Дионисиев: "Не познавах дилъри на фентанил, въпреки че съм ходил с мои познати и на срещи. Направило ми е впечатление, като отида на такава среща, за да си вземем, за какви стълпотворения става въпрос. Виждал съм по 30 - 40 човека на едно място."

Според Михаил фентанилът почти винаги води до смърт.

Михаил Дионисиев: "Това е най-гадната дрога, където съм опитвал. Лично аз имам около 5 колабирания. Просто нещо ме е спасявало, да оживявам. Събуждал съм се, приятелката ми е ревяла и ми е удряла шамари. Това тя ми го разказва."

Опасният наркотик отдавна е залял улиците на страната ни, а в капана на зависимостта са хора на различна възраст.

Михаил Дионисиев: "Понеже съм виждал хора, които ходят на работа и имат доходи и те да се редят на опашка за дрогата. Ходят в обедните си почивки. Нещо страшно е. Виждал съм хора, момчета млади, където имат бизнес от употреба на фентанил си пропиляват бизнеса. Момчета, които си дават телата за доза. Мъже да реват, защото ги боли, че нямат достатъчно доза."

Михаил все пак успява да се измъкне от смъртоносната хватка на фентанила.

Михаил Дионисиев: "Радвам се, че майка ми, като един ангел хранител един ден просто се появи и ми каза: "Искаш ли да се лекуваш вече?" Казах ѝ: "Майко искам".

Така младият мъж е поема към Варна, за да се лекува. От 4 месеца той е включен в програмата на Център за превенция и работа със зависимости. Процесът на възстановяване е продължителен и болезнен.

Наталия Бояджиева, Асоциация за превенция и работа със зависимости "Само днес": "Много често абстиненциите са по-дълги и по-кризисни при употребата на фентанил. Малко по-болезнени са. Съответно след като премине всичко това, ние работим мотивационно с човека. Много трудно хората търсят помощ. Малко са хората, които се лекуват, но определено има все повече и повече хора, които употребяват фентанил."

С помощта на специалистите в центъра Михаил е извървял най-трудният път и вече мечтае да си върне живота, да започне работа и да създаде семейство.

#историята на зависим #употреба на фентанил

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