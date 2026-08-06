БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шокиращ случай от Долна Митрополия: Шофьор свали дете от автобус и го остави на пътя в жегата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

17-годишно момче, което посещава Център за обществена подкрепа в Долна Митрополия, било оставено само на автобусна спирка в жегите, след като се оказало, че картата му за автобус е изтекла преди дни. Инцидентът е станал във вторник и само бързата и адекватна реакция на бащата на момчето и полицаите е предотвратила голяма трагедия.

Момчето се качило в автобуса, за да стигне до дома си в село Горна Митрополия. Оказало се, че картата му е изтекла, нямало и пари за билет. Затова шофьорът свалил момчето обратно на спирката и го оставил там само, въпреки високите температури.

Съни: „И той ми казва, че трябва да сляза. И аз слизам. И след това, като се прибирах, разбрах, че има хора, които са искали да ми платят билета. И ако знаех, че е така, можеше и да не сляза.“

Шофьорът обаче твърди друго.

Георги Тодоров, шофьор на автобус: „Показа ми карта за изминалия месец. Четири дена са минали. И аз му казах: „Картата не е актуална.“ И той ми каза: „Аз нямам парички.“ И аз го питах: „Аз какво да направя?“ И той слезе по собствено желание. Разбира се, че не съм го гонил.“

Всеки вторник детето посещавало терапия в специализиран център в Долна Митрополия, разказва бащата на момчето. След като било свалено от автобуса, то се засрамило да върви по централния път само и тръгнало директно през нивите. Вървяло километри и накрая се изгубило.

Юри Михайлов, баща на Съни: „Вървял, вървял, без вода, без храна, без нищо, изплашен, изтощен. Слязох в самия град, в центъра, обикалях улиците, обикалях паркове, навсякъде, обаче не можах да го намеря.“

Кметът на Горна Митрополия разказва, че след дълго издирване открили момчето в съседно село.

Атанаска Василева, кмет на Горна Митрополия: „Беше малко изплашен... Но е физически и психически здрав. Давахме му вода, а тук поговорихме с него. След което родителите го прибраха вкъщи.“

10 полицаи от Долна Митрополия са участвали в издирването на 17-годишния ученик.

Юлиан Пацов,началник на РУ – Долна Митрополия: „По принцип от обществения транспорт не могат да се свалят пътници, ако не заплашват останалите. Но за принудително сваляне ще уведомим Районната прокуратура.“

Полицаите са направили всичко възможно да открият момчето през светлата част на деня, защото е имало опасност то да попадне в царевични полета, да загуби съзнание и да не бъде открито. А от фирмата превозвач смятат, че шофьорът е постъпил според правомощията си и че не е оставил детето.

#свалено дете #шокиращ случай от Долна Митрополия #жега #дете

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Общество

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев проверява служебния премиер Димитър Главчев?
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев проверява служебния премиер Димитър Главчев?
Васил Терзиев: Спестихме над 81 млн. евро от чистота в районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите 5 години Васил Терзиев: Спестихме над 81 млн. евро от чистота в районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите 5 години
Чете се за: 01:30 мин.
За седмица са получени 45 523 повиквания на телефон 112 За седмица са получени 45 523 повиквания на телефон 112
Чете се за: 01:37 мин.
Ниското ниво на Дунав позволи да бъдат документирани базите на Константиновия мост при с. Гиген Ниското ниво на Дунав позволи да бъдат документирани базите на Константиновия мост при с. Гиген
Чете се за: 02:22 мин.
Започва изплащането на пенсиите Започва изплащането на пенсиите
Чете се за: 00:35 мин.
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ