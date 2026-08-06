Шокиращ случай от Долна Митрополия: Шофьор свали дете от автобус и го остави на пътя в жегата

17-годишно момче, което посещава Център за обществена подкрепа в Долна Митрополия, било оставено само на автобусна спирка в жегите, след като се оказало, че картата му за автобус е изтекла преди дни. Инцидентът е станал във вторник и само бързата и адекватна реакция на бащата на момчето и полицаите е предотвратила голяма трагедия.

Момчето се качило в автобуса, за да стигне до дома си в село Горна Митрополия. Оказало се, че картата му е изтекла, нямало и пари за билет. Затова шофьорът свалил момчето обратно на спирката и го оставил там само, въпреки високите температури.

Съни: „И той ми казва, че трябва да сляза. И аз слизам. И след това, като се прибирах, разбрах, че има хора, които са искали да ми платят билета. И ако знаех, че е така, можеше и да не сляза.“

Шофьорът обаче твърди друго.

Георги Тодоров, шофьор на автобус: „Показа ми карта за изминалия месец. Четири дена са минали. И аз му казах: „Картата не е актуална.“ И той ми каза: „Аз нямам парички.“ И аз го питах: „Аз какво да направя?“ И той слезе по собствено желание. Разбира се, че не съм го гонил.“

Всеки вторник детето посещавало терапия в специализиран център в Долна Митрополия, разказва бащата на момчето. След като било свалено от автобуса, то се засрамило да върви по централния път само и тръгнало директно през нивите. Вървяло километри и накрая се изгубило.

Юри Михайлов, баща на Съни: „Вървял, вървял, без вода, без храна, без нищо, изплашен, изтощен. Слязох в самия град, в центъра, обикалях улиците, обикалях паркове, навсякъде, обаче не можах да го намеря.“

Кметът на Горна Митрополия разказва, че след дълго издирване открили момчето в съседно село.

Атанаска Василева, кмет на Горна Митрополия: „Беше малко изплашен... Но е физически и психически здрав. Давахме му вода, а тук поговорихме с него. След което родителите го прибраха вкъщи.“

10 полицаи от Долна Митрополия са участвали в издирването на 17-годишния ученик.

Юлиан Пацов,началник на РУ – Долна Митрополия: „По принцип от обществения транспорт не могат да се свалят пътници, ако не заплашват останалите. Но за принудително сваляне ще уведомим Районната прокуратура.“

Полицаите са направили всичко възможно да открият момчето през светлата част на деня, защото е имало опасност то да попадне в царевични полета, да загуби съзнание и да не бъде открито. А от фирмата превозвач смятат, че шофьорът е постъпил според правомощията си и че не е оставил детето.