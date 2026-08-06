Повече от 8 часа продължава борбата с пожара на АМ "Тракия" при отбивката към Велинград

Разраства се пожарът, който гори повече от осем часа в района на 69-ия км на магистрала Тракия. В битката с пламъците се включиха два хеликоптера "Кугър", както и десетки доброволци

Отвориха за движение частта от магистралата от Бургас към София, но отсечката от столицата към Пловдив остава затворена.

Борислав Богословов, областен управител на Пазарджик: "Няма опасност за населението. Първо искам да благодаря на премиера господин Румен Радев и на господин Демерджиев за това, че подсигуриха два хеликоптера, без които в тези гористи местности нямаше как да се справим. На място са екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". На място са всички доброволци, които успяхме да мобилизираме. Мисля, че за момента сме овладяли обстановката. Оставаме в готовност." Мирослав Стоянов, говорител на ОД на МВР - Пазарджик: "Не бих казал, че продължава с такива темпове, каквито, да речем преди час или два, тъй като изключително адекватната намеса на двата хеликоптера "Кугър" даде възможност пожарът да бъде стопиран на най-трудно достъпните или почти невъзможни за достъпност места - това е вляво от автомагистрала "Тракия", в шосето по посока за София."

Борбата с огнената стихия в област Пазарджик продължава. Видимостта по автомагистрала "Тракия" е изключително намалена, така че трябва да се шофира внимателно.

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