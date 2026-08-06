Големият пожар на АМ "Тракия": Пуснаха движението в посока София

Движението по автомагистрала „Тракия“ остава силно затруднено заради големия пожар край 69-ия километър. След затварянето на магистралата трафикът от София към Бургас се пренасочва по обходен маршрут през пътния възел край Мирово, Момин проход, Костенец и Белово, откъдето автомобилите отново се включват на автомагистралата. Малко преди 20.00 ч. движението по магистралата в посока София беше пуснато.

На обходния маршрут се образуват километрични колони. Движението е изключително натоварено, тъй като тук се събират автомобилите, идващи както от автомагистрала „Тракия“, така и от Ихтиман. Шофьори съобщават, че само преминаването през този участък отнема между два и три часа.

Пожарът продължава да гори в района на 69-ия километър. В гасенето участват пожарникари от няколко области, тежка техника и хеликоптери „Кугър“ на Военновъздушните сили. Машини са изпратени и от няколко общини, за да подпомогнат овладяването на огъня. Въпреки че обходният маршрут е на десетки километри от пожара, димът се вижда ясно и оттам.

Допълнително трафикът се увеличава и заради интензивното пътуване към Черноморието. По пътя има и много чуждестранни автомобили, а част от шофьорите не са били предварително информирани за въведената временна организация на движението.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока Бургас още в района на Ихтиман, за да се облекчи трафикът по обходния маршрут. Въпреки това, по трасето все още се движат камиони, които са попаднали в задръстването преди въвеждането на ограничението. Причината е, че обходният път през Костенец е тесен и разминаването на тежкотоварни автомобили е затруднено.

Властите препоръчват на всички, които пътуват между София и Бургас, по възможност да използват Подбалканския път, където към момента движението е значително по-спокойно.