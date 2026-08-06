Затвориха за движение АМ "Тракия" край пътния възел за Велинград заради пожар

Пожарът, възникнал в района на 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в близост до пътния възел за Велинград, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. По първоначални данни огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района.

В гасенето участват екипи на районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, а към тях вече се присъединяват и доброволните формирования от Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча. Очаква се на място да пристигнат и няколко екипа доброволци от Пловдив, които да подпомогнат овладяването на огъня.

С цел по-ефективно и безопасно провеждане на пожарогасителните действия временно е затворена отбивката за Септември при пътен възел Церово, която се намира в непосредствена близост до пожара.

Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението автомагистрала „Тракия“ е временно затворена в двете посоки в района на 69-ия километър.

Снимки: БТА

Обходните маршрути са в посока Бургас – през пътен възел Мирово; а в посока София – през пътен възел Гелеменово при 89-ия километър.

На място продължават действията на пожарникари, доброволци и полицейски екипи. От МВР призовават водачите да следват указанията на органите на реда и да използват определените обходни маршрути до възстановяване на движението.