Млечни продукти, плодове и зеленчуци на прицел: НАП и „Гранична полиция“ започнаха проверки по границите с Румъния и Гърция

От 8.00 часа днес Националната агенция за приходите и Главна дирекция „Гранична полиция“ започнаха съвместни проверки по вътрешните граници с Румъния и Гърция.

Акцията е насочена към превозни средства, които транспортират стоки с висок фискален риск. Сред тях са месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци, горива, ядки, кафе и други, включени в списъка, публикуван на сайта на НАП.

За тези стоки е задължително предварително електронно деклариране, независимо дали произхождат от държава членка на Европейския съюз или от трета страна. Данните постъпват в системата на НАП в реално време, което позволява незабавна проверка на декларираната информация.

От приходната агенция посочват, че при стоките с висок фискален риск най-често се установяват злоупотреби с ДДС. Заради отчетено намаление на приходите в този сектор от днес са засилени проверките по двете граници.

Превозните средства ще бъдат спирани след анализ на риска, а инспекторите ще проверяват дали товарите са коректно декларирани в електронните системи на НАП.