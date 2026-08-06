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Млечни продукти, плодове и зеленчуци на прицел: НАП и „Гранична полиция“ започнаха проверки по границите с Румъния и Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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млечни продукти плодове зеленчуци прицел нап bdquoгранична полицияldquo започнаха проверки границите румъния гърция
Снимка: илюстративна, създадена с AI
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От 8.00 часа днес Националната агенция за приходите и Главна дирекция „Гранична полиция“ започнаха съвместни проверки по вътрешните граници с Румъния и Гърция.

Акцията е насочена към превозни средства, които транспортират стоки с висок фискален риск. Сред тях са месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци, горива, ядки, кафе и други, включени в списъка, публикуван на сайта на НАП.

За тези стоки е задължително предварително електронно деклариране, независимо дали произхождат от държава членка на Европейския съюз или от трета страна. Данните постъпват в системата на НАП в реално време, което позволява незабавна проверка на декларираната информация.

От приходната агенция посочват, че при стоките с висок фискален риск най-често се установяват злоупотреби с ДДС. Заради отчетено намаление на приходите в този сектор от днес са засилени проверките по двете граници.

Превозните средства ще бъдат спирани след анализ на риска, а инспекторите ще проверяват дали товарите са коректно декларирани в електронните системи на НАП.

#проверка на тирове #плодове #зеленчуци #млечни продукти

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