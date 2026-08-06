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Нови работни места и високи технологии: Бившето военно летище в Доброславци се превръща в голям космически център

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Бившето военно летище в Доброславци се превръща в голям космически център. Целта е да привлича инвестиции във високите технологии и да се разработват нови системи, свързани с Космоса.

Днес беше даден официалният старт на проекта. На събитието присъстваше и премиерът Румен Радев.

Системи за наблюдение на Земята, кампус за студенти и производство на сателити. Скоро това ще е факт в бившата авиобаза „Доброславци“, която е спряла да работи преди близо 25 години.

Райчо Райчев, основател на EnduroSat: „Опитваме се да направим най-големия космически център в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години и ще възстановим летателната способност на пистата, голяма зелена зона и индустриален парк.“

Правителството одобри проекта. Според премиера изграждането на комплекса ще развие общините в района и ще привлече различни инвеститори.

Румен Радев, министър-председател: „Отваряме вратата за иновативни български компании и бизнес лидери, които имат смели визии и доказан глобален успех в областта на иновативните индустрии.“

Ще бъдат открити и нови работни места.

Владислав Владимиров, кмет на район „Нови Искър“: „За нас всичко, което се случва в момента, ще доведе до нови работни места и ще вдъхне живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава.“

Пистата на бившето летище ще продължи да се използва и като база за подготовка на служители на Националната служба за охрана.

#бивше летище Доброславци #космически център #високи технологии #нови работни места

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