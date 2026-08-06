"Било е не само побой, а и гавра с жертвата": Младежи между 14 и 17 г. са пребили до смърт мъж в Пловдив

Полицията разследва убийство на мъж, открит пребит до смърт в Пловдив. От прокуратурата съобщиха, че са задържани десетина младежи - на възраст между 14 и 17 г., като на петима от тях ще бъдат повдигнати обвинения. 17-годишно момиче се е представяло за 15-годишно във Фейсбук, където се запознава с жертвата - 37-годишен мъж от Кричим. Приятелският ѝ кръг решава да се саморазправи с набедения за педофил мъж, като момичето уговаря среща в ранния следобед на Младежкия хълм в Пловдив. След нанясенето на побоя групата се е оттеглила, а мъжът все още е жив, макар и в безпомощно състояние. Открит от случаен минувач, 37-годишният мъж е откаран в болница, където по-късно умира.

"Било е не само побой, а и гавра с жертвата", подчертаха от прокуратурата.

Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: "Делото е образувано само преди два дни и е разбираемо да нямаме пълната картинка. Уверявам ви, че в момента работи екип от следователи. Вчера са извършени множество претърсвания и изземвания. Бяха задържани около 10-ина младежи на възраст между 14 и 17 г. Текат привличания на пет от лицата - три момчета и две момичета, тези които най-активно са участвали в побоя."

Трифонова обясни, че убийството е извършено по особено жесток начин.

Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: "Обвинението, което се повдига е затова, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Информацията е за това, че е следвало да бъда осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представяло за 15-годишно. Съответно реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили, в тяхната представа. Наистина жертвата с изключително тежки травми е била - с разкъсване на бял дроб, черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. В безпомощно състояние е бил открит от свидетел. Часове, след като е бил приет в болницата, е починал. Буквално за ден са установени лицата, които са били на мястото. Има лица, които са били само свидетели, снимали, има и други, които са участвали много сериозно в побоя."

Част от младежите са снимали с телефоните си побоя, а полицията вече разполага със записите.

"Имаме достъп до тези записи, предстоят огледи. Не сме установили пълнолетни лица. Групата е около десетина човека, в момента се работи и още лица се установява, че участват."

Заснето е цялото престъпление, посочиха от прокуратурата.

Анна Викова, зам. окръжен прокурор на Пловдив: "Трите институции работим в много тясна координация, за да установим всяко едно лице, което има съпричастност или касателство към това деяние. Наш приоритет е именно разкриване на обективната истина."

Старши комисар Васил Костадинов МВР-Пловдив: "Групата е от деца, които имат общи интереси, слушат една и съща музика. Те са почти всяка вечер заедно или във времето, в което не са на училище. Те са приятели помежду си. Нямаме данни, че назад във времето тази група е вършила нещо подобна, но вм хода на разследването по настоящето престъпление се установиха данни, затова, че има проява от подобен характер на двама от участниците в тази група на друго място в града - на оживено кръстовище в Пловдив спрямо друга категория лица. По този случай също сме предприели действия и тече разследване." "Насочването е извършено от едно от момичетата в групата, което се представяло в социалната мрежа като 15-годишна, а тя всъщност е на 17 години и по този начин е водила комуникация във вид на съобщения с жертвата. Тя е споделила, че има такъв човек, той не си е криел възрастта - на 37 г.След което възниква тази идея у нейния приятел и в още един участник в групата, подражавайки на такива ловци на педофили, които в социалните мрежи вероятно всички сте наблюдавали, да провокират среща и да пристъпят не към задържане на лицето и уведомяването на полицията, а да се саморазпавят с него."

Той подчерта, че контролът в семейството е изключително важен.

"Това са деца от нормални семейства, средна класа, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища, някои не до там. Сега ми изпратиха справка, че 17-годишното момиче не учи никъде, то всъщност е единственото, което не живее на територията на областта."

От прокуратурата обясниха, че ако бъдат признати за виновни младежите, навършили 16 години, може да получат от 5 до 12 години затвор, за тези под 16 години максималното наказание е лишаване от свобода до 5 години.