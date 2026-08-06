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8 задържани, сред които и непълнолетни, за жестокото убийство след побой на млад мъж в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Чете се за: 03:22 мин.
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Пореден тежък криминален случай. Убийство в Пловдив. Жертвата е млад мъж от град Кричим, който умира след жесток побой. По неофициална информация има задържани, сред които и непълнолетни. Загиналият е открит в Младежкия хълм в Пловдив.

Сигнал е подаден на 4 август около 17:20 часа. Минувачи са намерили младия мъж в безпомощно състояние, т.е. той е бил жив. Веднага са извикали на място линейка и полиция. По него е имало видими следи от насилие. По наши информации той е успял да разговаря и с полицаите, дошли на място. Веднага е откаран в болница, но няколко часа по-късно е починал в болничното заведение заради тежките черепно-мозъчни травми.

По непотвърдена информация на БНТ има задържани 8 лица. Повечето от тях са непълнолетни – 6 момчета и 2 момичета. Те са задържани за 24 часа и по-късно ще стане ясно дали мерките им за задържане ще бъдат удължени на до 72 часа.

В приложение за запознанства заподозрените за убийството са уговорили срещата с младия мъж.

На мястото, където е станало престъплението, няма видеонаблюдение, така че разследващите ще трябва да установят по свидетелските показания всъщност кой е нанесъл тежките удари.

Иван Деспов, наемател на обект в района: "Заподозрените са много ясно отчетливи. Те се отличават като профил, като поведение, по начина, по който цялата група се отделя, една по-малка група. Те отиват нанякъде, гледат телефоните си, видимо си уговарят среща с въпросния господин. После се вижда как те се връщат с доволни усмивки, превъзбудени, с разперени ръце. Един върви така – екзалтиран, нахъсан, доволен от това, което е свършил, чувствайки някаква гордост от цялото това нещо. Тръгват, най-интересното, в посока, където е открит пострадалият."

Ани Атанасова: "Потресена съм. Чакам внуците си, за да ги разходя на най-хубавото място в града ни. Вървя и се чудя възможно ли е това, но явно е факт. Нямаме явно защитено място вече."

"Липсва осветление, липсва видеонаблюдение, липсва физическа охрана."

В своя публикация в социалните мрежи кметът на Кричим Атанас Калчев призова разследващите за бързо и безпристрастно разследване, в което виновните да бъдат изправени пред съда.

Този тежък инцидент поставя въпроса и за сигурността на Младежкия хълм – едно от най-обичаните места за разходка на пловдивчани. Според Община Пловдив видеонаблюдение няма, но затова пък се извършват 24-часови обходи от служители на Общинска охрана.

Вижте прякото включване на Мариела Хубинова.

#млад мъж #жестоко убийство #Кричим #побой #Пловдив

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