Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3

Тази година Франкфурт ще бъде световната столица на художествената гимнастика.

Най-добрите гимнастички на планетата ще се съберат за първото голямо изпитание по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис - световното първенство, което поставя началото на олимпийските квалификации.

България влиза в битката с най-силните си състезателки – Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени. Те са готови отново да защитят авторитета на българската школа. Очакват ни дни на вдъхновение, съвършенство и битка за отличията.

Програма на преките предавания:

14 август, пет.: 17:00 ч. индивидуален многобой, група В - БНТ 3

14 август, пет.: 19:30 ч. индивидуален многобой, група А - БНТ 1

15 август, съб.: 12:00 ч. ансамбли, многобой - БНТ 3

15 август, съб.: 14:45 ч. ансамбли, многобой - БНТ 3

16 август, нед.: 12:00 ч. финали на уреди - БНТ 3

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.