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Мохамед Брахими преди гостуването на Макаби: Няма от какво да се притесняваме

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Чете се за: 01:17 мин.
Български футбол
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Играчът говори пред медиите преди първия мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, който ще се изиграе утре, 6 август

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Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими заяви, че в отбора трябва да се фокусират върху собственото си представяне преди гостуването на Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа.

"Червените“ заминаха за Батуми, Грузия, където ще се изиграят първия мач между двата отбора заради забраната израелските отбори да домакинстват у дома във връзка със сложната обстановка в Близкия Изток.

"Няма от какво да се притесняваме. Ние сме ЦСКА и няма значение срещу кого ще се изправим. Трябва да направим всичко възможно, за да победим, каза той пред репортери на летище "Васил Левски".

"В този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред. Най-важното е как ще изглеждаме ние на терена. Всичко зависи от нашето представяне. Не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние", коментира Брахими.

Вижте репортаж във видеото!

#ФК Макаби Тел Авив #ПФК ЦСКА #Мохамед Брахими

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