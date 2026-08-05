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ЗАПАЗЕНИ

Опасно високи температури: Как да се предпазим от горещините?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:12 мин.
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И днес в почти цялата страна е обявен жълт код за опасно високи температури. Сред областите е и Бургас, където живакът в термометрите ще надскочи 35 градуса. Как да се предпазим от горещините – както на плажа, така и в града, и кои са най-честите грешки, които допускат хората в такива дни?

Петър Русев, старши спасител: "Горещо време, 37 градуса. Август месец. Температурите са високи. Нашите съвети са хората, които решават да ходят на плаж, да ходят сутрин от 8 до 11 часа, което е най-безопасно. След 11 часа и до 17 часа тогава температурите стават високи. Хората, които са болни, или малки деца, които имат хронични заболявания, високо кръвно, сърдечни заболявания, да стоят вкъщи, да не излизат на слънце, да се пие повече вода. Водата трябва да бъде три пъти колкото теглото на човека. Ако човек е 50 кг, трябва да пие литър и половина вода най-малко. Ако е 100 кг, три литра и половина. Хубаво е хората да ходят с бели дрехи, с шапки, с очила, под чадърите. И когато ви стане горещо, да влизате във водата за 5-10 минути и да излизате отвън."

Спасителят подчерта, че в морската вода трябва да се влиза бавно – първо с ръцете, след това с гърдите и лицето, както и че не трябва да се влиза във водата след употреба на алкохол, обилно хранене или наркотици.

Десислава Тодорва, БЧК-Бургас: "Българският червен кръст съветва хората, на които се налага да излизат в летните горещини или да работят на открито, да избягват часовете между 11 и 17 часа, защото тогава температурите са най-високи. Ако е твърде наложително, да се предпазват със слънцезащитен крем, носене на шапка, носене на светли, широки, свободни дрехи от естествени материи, за предпочитане памук и лен. И разбира се, да избягват слънчевите места, да стоят на сянка, на сенчести и проветриви места. Ако видим човек, който е поразен по някакъв начин от жегата, най-важното действие, което можем да предприемем е да го отведем на сенчесто място, което е прохладно и проветриво. Да разхлабим дрехите, както и да повдигнем горната част на тялото и да започнем охлаждане. Даваме течности на малки глътки – вода, не алкохол. В никакъв случай не се дават газирани напитки и кофеинови напитки. Охлаждането се извършва със студени компреси на сгъвките."

Вижте повече във видеото

#Бургас #опасно високи температури #горещини #август

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