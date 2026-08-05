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Горещо време с температури между 33° и 38°

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Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, за София – около 33°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 21°.

През следващите дни ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми.

Вятърът ще е слаб до умерен, в четвъртък североизточен, в петък и събота в западната половина от страната север-северозападен. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 33° и 38°. В неделя вятърът в Западна България отново ще е от изток-североизток.

В повече райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

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