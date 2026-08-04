Жълт код за опасно време в следобедните часове днес

Максималните температури ще достигат стойности – между 33° и 38°, в София – около 33°, по Черноморието между 29 и 32°. Ще бъде слънчево, отново със следобедни временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятърът ще се задържи слаб, до умерен – с посока от североизток.

Предупреждение за опасно високи температури, стойности до около 38°, е в сила и утре в районите отбелязани с жълто на картата. Ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над планинските райони, на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат – между 33 и 38°, в София около 33°. Ще духа слаб, до умерен – североизточен вятър.

Слънчево ще е и на морския бряг, с умерен североизточен вятър и максималните температури – между 28 и 30°. Температурата на морската вода е около 25°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, със следобедни валежи на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Вятърът ще е умерен – от изток-североизток.

През следващите дни се очаква – слънчево и горещо време. След обяд над Източна България и планините ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Температурите ще се повишат още и в събота максималните бъдат – между 35° и 40°.